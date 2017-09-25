Ханты-Мансийск, 25 сентября, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Пока в Югре ищут деньги на зарплаты врачам, Счётная палата ХМАО выявила неэффективные расходы в «Медицинском информационно-аналитическом центре» на сумму более чем 100 млн рублей. Надзорное ведомство обнародовало итоги проверки бюджетного учреждения, подконтрольного департаменту здравоохранения Югры, за 2016 и первый квартал 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ревизия Счётной палаты ХМАО в «Медицинском информационно-аналитическом центре» (МИАЦ) выявила безрезультатное использование 30,8 млн бюджетных рублей на «модернизацию информационных систем» установкой обеспечения, которое более полутора лет не используется учреждениями здравоохранения. Кроме того, МИАЦ неправомерно, без согласования с департаментом здравоохранения ХМАО, были совершены крупные сделки на общую сумму 102,9 млн рублей. Также центр установил в районах с бесперебойной сотовой связью станции спутниковой связи на более чем 4,1 млн рублей и на 1,2 млн рублей закупил переносные спутниковые терминалы для доступа в интернет, которые не используются. Далее ревизия обнаружила траты на 815 тыс. рублей на оплату неких работ, не обусловленных договорами, и оплату неисполненных работ на 2,1 млн рублей.

Превысил свои полномочия и департамент здравоохранения ХМАО, выплатив директору «Медицинского информационно-аналитического центра» 20% от должностного оклада как главному внештатному специалисту депздрава, а также премиальные и стимулирующие выплаты работникам центра в общей сумме более двух миллионов рублей.

Отметим, ранее возглавлявший МИАЦ руководитель сложил полномочия в марте 2016 года после ревизии Счётной палаты ХМАО, выявившей сомнительные закупки, в том числе антиклещевые обработки территорий. Сменился и глава департамента здравоохранения. Нынешним руководителям МИАЦ и депздрава внесены предписания об устранении недостатков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи в регионе в среднем зарабатывают 87 678 рублей при средней заработной плате 73 829 рублей, тогда как, согласно майским указам президента РФ, к 2018 году должны получать два средних заработка по субъекту РФ. До «президентских» зарплат далеко, зато находятся деньги на премии и стимулирующие выплаты для сотрудников МИАЦ.