Ярославль, 25 сентября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославле объявлен конкурс на разработку проектной документации по ремонту дорог на 2018 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook «Дороги Ярославля» Улица Терешковой

Стоимость контракта — 9,8 млн рублей, из них из бюджета города Ярославля на 2017 год в размере 6,5 млн рублей и на 2018 год — в размере 3,3 млн рублей. В титульный список дорог, которые будут отремонтированы в 2018 году, вошли 33 объекта.

ИА REGNUM приводит их список:

Ленинградский проспект от проспекта Октября до ул. Волгоградская

Улица Магистральная на участке от Мышкинского проезда до границ города Ярославля

Улица Городской Вал от Мышкинского проезда до проспекта Ленина

Мышкинский проезд от ул. Городской Вал до ул. Магистральная

Улица Индустриальная от ул.2-ая Транспортная до проспекта Фрунзе

Улица Громова от ул. Елены Колесовой до ул. Панина

Улица Кудрявцева от ул. Чкалова до ул. Тургенева

Комсомольская площадь

Улица 1-я Шоссейная от ул. Маяковского до границ г. Ярославля

Красноперевальский переулок от Ленинградского проспекта до ул.2-я Красноперевальская

Улица Большая Норская от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта

Улица Рыбинская от проспекта Толбухина до ул. Победы

Улица Нефтяников от Московского проспекта до дома № 31б по ул. Нефтяников

Волжская набережная от ул. Победы до ул. Красный съезд

Улица Чехова от проспекта Октября до Привокзальной площади

Улица Салтыкова-Щедрина от ул. Полиграфическая до ул. Республиканская

Улица Богдановича от проспекта Ленина до ул. Володарского

улица Спартаковская от ул. Колышкина до ул. Панфилова

Улица Пионерская от проспекта Дзержинского до ул. Урицкого

Улица 2-я Красноперевальская на участке от Красноперевальского переулка до ул. Куропаткова

Улица Куропаткова от ул. Большая Норская до ул.2-я Красноперевальская

Улица Клубная от ул. Маяковского до дома № 47 по ул. Клубная

Улица Харитонова от проспекта Октября до ул. Республиканский проезд

Улица Карла Либкнехта от ул. Добрынина до ул. Радищева

Улица Розы Люксембург от ул. Чкалова до ул. Автозаводская

Улица Лермонтова от ул. Жукова до ул. Радищева

Улица Златоустинская от ул. Мельничная до Портовой набережной

Улица Туманова от ул. Панина до ул. Волгоградская

Улица Павлова от Московского проспекта до дома № 39 к 2 по ул. Павлова

Улица Рыкачева от ул. Курчатова до ул. Титова

Проезд Школьный от ул. Серго Орджоникидзе до проспекта Машиностроителей

Улица 29-я Линия от Тутаевского шоссе до ул. Строителей

Улица Блюхера (на участке от ул. Елены Колесовой до проспекта Дзержинского) в г. Ярославле

Между тем остается немало вопросов по срокам и качеству ремонта дорог в этом году. На общегородском совещания в мэрии Ярославля, которое состоялось в конце прошлой недели, рассматривался ход реализации приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Если подрядчики ООО «Дорожное управление» из Вологды и Угличское ДСУ в целом хорошо справляются со своим объемом работ, то работа ООО «Экоград» и ООО «Капиталстрой» вызывает много вопросов. Особую критику мэра вызвал затянувшийся ремонт улицы Терешковой.

«Прошу агентство по муниципальному заказу и департамент городского хозяйства взять эту улицу на особый контроль. К понедельнику на улице Терешковой должны быть завершены основные работы по укладке ЩМА и съездам. Кроме того, на улице обязательно нужно сделать заездные карманы» — сказал Владимир Слепцов.

По данным общественников, поручение мэра так и не выполнено. Укладка асфальта началась, но по состоянию на утро понедельника она не завершена.