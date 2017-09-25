Санкт-Петербург, 25 сентября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. В Петербурге собираются отремонтировать памятник Сергею Кирову на проспекте Стачек. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок, сообщает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Florstein Памятник Сергею Кирову на проспекте Стачек

Заказчиком выступает Государственный музей городской скульптуры. Пока подрядчик должен будет выполнить только техническое обследование монумента, разработать методики реставрации, заняться историко-культурной экспертизой, подготовить проектную документацию, составить смету и согласовать проектно-сметную документацию в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Это обойдется бюджету примерно в 950 тыс. рублей, согласно начальной цене контракта. Компании могут подать заявки до 29 сентября, а 2 октября 2017 года уже состоится аукцион.

Напомним, советский революционер и политический деятель, руководитель парторганизации Ленинграда Сергей Киров был убит 1 декабря 1934 года. Считается, что именно с этого события начались массовые репрессии в СССР тридцатых годов, именуемые «Большой террор».

Торжественное открытие памятника Кирову (скульптор Н.В. Томский, архитектор Н.А. Троцкий) состоялось 6 декабря 1938 года в центре Кировской площади у здания кировского райсовета. Высота всего монумента — 15,5 метров, высота фигуры Кирова — около 8 метров. Постамент выполнен из полированного темно-зеленого гранита. По его периметру располагаются барельефы, посвященные теме гражданской войны, труда и детства. Вокруг памятника был разбит сквер.