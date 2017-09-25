Улан-Батор, 25 сентября, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В Монголии по приказу министра окружающей среды и туризма введен запрет на охоту на сурков сроком на три года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это серьезная для страны проблема: по данным ведомства, только в период с 1990 по 2001 год поголовье этих животных в стране снизилось с 15 до пяти миллионов.

MrsBrown Сурок

Подобные защитные меры принимались и раньше: запреты на отлов и отстрел сурков вводились в 2005, 2006 и 2014 годах.

Отметим, резкое сокращение поголовья сурков связано с ценой на их шкурки и мясо. Животные помогли выжить многим гражданам страны во время кризиса, наступившего после демократической революции 1990 года. Оставшиеся без работы в результате закрытия предприятий и заводов начали торговать шкурками сурков. Тонны этого товара сбывались и в Россию.

Мясо сурков также считается у монголов деликатесом, полезным для здоровья мужчин. Мясо одного сурка по местным меркам состоит дорого, примерно 60 тысяч тугриков (1400 рублей). При этом животные являются природными переносчиками чумы. Очаг этого заболевания в последний раз был обнаружен в аймаке Ховд в августе 2017 года. Но жители Монголии по прежнему активно занимаются незаконной охотой на зверьков.