Ярославль, 25 сентября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры отклонил проект по архитектурному освещению объекта культурного наследия федерального значения — церкви Ильи Пророка в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Yarregion.ru Мачты придется демонтировать?

Напомним, вокруг церкви Ильи Пророка «в тестовом» режиме установили восьмиметровые осветительные мачты. При этом конкурс на проведение этих работ стоимостью 17 млн рублей до сих пор не завершен, разрешение на установку освещения не получено.

«Все это сделали без бюджетных вливаний. Мачты были установлены по личной договоренности с одним из предприятий и за его счет. Кто договаривался и с кем, я не знаю. Даже название предприятия не скажу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор области Михаил Кудряшов.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) рассмотрел проект осветительных мачт у церкви Ильи Пророка. Эксперты единогласно дали заключение: такое решение вопроса неуместно. Гораздо лучше, по мнению специалистов, разместить прожектора на уровне земли. Свое заключение ИКОМОС направил в Министерство культуры.

«Проектную документацию по архитектурному освещению объекта культурного наследия федерального значения Церкви Ильи Пророка рассмотрел научно-методический совет по культурному наследию при Министерстве культуры. Перед ним выступал представитель исполнителя работ — московского ООО «Авангард Строй». Но Совет отклонил проект с установкой мачт. И это решение окончательно. Внешний вид памятника первичен, а его подсветка — вторична. Поэтому Совет решил демонтировать осветительные мачты, которые нарушают восприятие памятника в дневное время. Эксперты предложили рассмотреть другие варианты подсветки — например, с тротуара», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.

Главный архитектор области Михаил Кудряшов сказал корреспонденту ИА REGNUM, что «осветительные мачты будут, скорее всего, демонтированы».