Калуга, 25 сентября, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Махачкале, в рамках празднования Дня города, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Махачкалой и Калугой. Его подписали глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель Собрания депутатов дагестанской столицы Абулмуслим Муртазалиев.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Подписание соглашения о сотрудничестве между Махачкалой и Калугой

Соглашение предусматривает развитие экономических и культурных связей между городами. Также отмечается, что столицы регионов уже давно обмениваются опытом в сфере социальной политики.

Глава города Махачкалы Муса Мусаев рассказал, что сотрудничество именно с Калугой для него является знаковым, так как Дагестан и Калужскую область связывают общие исторические события: почти десять лет с 1859 до 1868 года в Калуге жил имам Шамиль.

«Мы открываем новую страницу в наших отношениях, подписан очень важный договор о дальнейшем сотрудничестве. Это еще один шаг вперед в наших побратимских отношениях», — сказал, подписав соглашение, Александр Иванов.