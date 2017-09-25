Пекин, 25 сентября, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Государственной океанической администрации КНР, корабли береговой охраны Китая действительно приступили к патрулированию вод вблизи островов Дяоюйдао — спорных островов, на которые претендуют Япония, КНР, Вьетнам и Тайвань.

Синьхуа Остров Хуанъянь в Южно-Китайском море

В опубликованном заявлении подчеркивается, что указанные территории являются исконно китайскими, в следствие чего патрулирование прибрежных вод страны не является нарушением международного законодательства. Накануне японская сторона обратила внимание мирового сообщества на активность береговой охраны КНР в акватории Восточно-Китайского моря, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Суда береговой охраны 2307, 2305, 2337 и 2106 действительно находились в указанном районе, неподалёку от китайских островов Дяоюйдао. Китай продолжит патрулировать собственные территориальные воды вне зависимости от комментариев третьих стран», — отмечается в заявлении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, территориальный спор по поводу принадлежности островов Дяоюйдао имеет давнюю историю конфликта. Обе стороны настаивают на своем праве на обладание данными островами. Противоречия обостряются тем фактом, что акватория островов богата природными ресурсами.