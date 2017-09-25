Тюмень, 25 сентября, 2017, 21:05 — ИА Регнум. В пяти городах Тюменской области с 30 сентября по 7 октября состоится IV Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс».

Ноль плюс 2017

Из 2500 заявок от режиссеров из почти ста стран мира в конкурс вошли 63 фильма, которые примут участие в программах игрового, анимационного, документального и научно-популярного кино. Помимо этого, более пятидесяти картин будут показаны вне конкурса.

Важным событием смотра станет конкурсный показ документального фильма «Возвращение к себе» Чанг-Йонга Муна и Чина Чона, взявшего Гран-При детского конкурса «Generation Kplus» на Берлинском кинофестивале.

В состав жюри вошли советский и российский киновед Кирилл Разлогов, режиссер детского кино Сильвие Петранович (Хорватия), киновед Фолькер Петзольд (Германия), член художественного совета анимационной студии «Пилот» Валентин Телегин, режиссер, сценарист анимационных фильмов, лауреат международных кинофестивалей и III фестиваля «Ноль плюс» с мультфильмом «Морошка» — Полина Минченок, кинорежиссер Анна Артамонова и другие. Председатель жюри — продюсер студии «Центр-Студии национального фильма «XXI век» Алексей Малечкин. В состав детского жюри войдут учащиеся киношколы «Ноль Плюс».

Выставочную программу форума представят фото-экспозиция «Лики Природы» от директора кинофестиваля Николая Данна и выставка «Югра. Мифы и легенды» мастера резьбы по дереву из Когалыма Виталия Вербицкого.

Во второй раз в рамках мероприятия пройдет «Малоформатный фестиваль современного танца» с авторскими сольными и дуэтными постановками профессиональных танцоров из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Кроме того, в программу войдет форум «Кинопедагогика», в рамках которого федеральные и региональные эксперты продемонстрируют коллегам кинопедагогические практики.

Будет работать детский пресс-центр, который даст возможность подросткам попробовать себя в роли киножурналиста и блогера.

Фестиваль реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В Тобольске проект реализуется в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании СИБУР.