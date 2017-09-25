Москва, 25 сентября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Котировки нефти смеси Brent 22 сентября продолжили развивать бычий импульс, добравшись до новых долгосрочных максимумов немногим ниже следующего психологического барьера 57. Таким образом, актив отметил четвертую неделю роста кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам минувшей пятидневки Brent подорожала на 2,3%.

lalabell68 Нефтяная вышка

В ходе встречи министры ОПЕК воздержались от рекомендаций по дальнейшей реализации сделки. Но рынок воспринял такой шаг позитивно, поскольку это стало подтверждением эффективности текущих мер и отсутствием необходимости в срочных мерах.

«Теперь игроки будут ждать ноября, когда, как ожидается, будет принято решение о продлении соглашения или увеличении квот», — считает эксперт.

В поддержку актива сыграли и новости из США, где по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных буровых на прошедшей неделе сократилось сразу на пять штук — до 744 единиц. Это стало шестым падением показателя кряду, и теперь количество действующих установок находится вблизи трехмесячных минимумов.

«На этом фоне возросли ожидания сокращения объемов добычи на сланцевых месторождениях США и, как следствие, более активного восстановления баланса на рынке», — отметил Салас.

В краткосрочной перспективе не исключены новые попытки роста цен. Негативных сигналов сейчас не наблюдается. Участники рынка продолжают наращивать длинные позиции, оценивая как ближайшие перспективы сырьевого сегмента, так и фундаментальные показатели.

«Впрочем, перед публикацией отчетов по запасам энергоносителей в Штатах не исключена частичная фиксация прибыли по Brent на высоких привлекательных уровнях», — предположил эксперт.

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