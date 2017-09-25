Москва, 25 сентября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Сирии 24 сентября в результате обстрела террористами из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командного пункта сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор, погиб генерал-лейтенант, старший группы российских военных советников Валерий Асапов, сообщает Минобороны РФ.

Astv.ru Асапов Валерий Григорьевич

Он был смертельно ранен во время минометного обстрела. Посмертно генерал-лейтенант представлен к высокой государственной награде. Согласно официальным данным Минобороны, с сентября 2015 года, когда началась военная операция ВС РФ в Сирии, погибли 37 российских военнослужащих.

К настоящему времени в Сирии от боевиков террористических группировок освобождено более 87% территории. Пока единственным крупным районом, остающимся под контролем ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является долина реки Евфрат.

Сирийская правительственная армия при поддержке ВКС за несколько недель достигла значительных успехов по освобождению Сирии от террористов. Сирийские силы контролируют Дейр-эз-Зор уже на 80%.

Правительственные войска также продолжают освобождать от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) долину реки Евфрат. Войска САР при поддержки самолётов ВКС РФ взяли под контроль более 60 квадратных километров на левом (восточном) берегу Евфрата.

Читайте также: ВВС Сирии нанесли удары по позициям севернее Хамы

Во время форсирования Евфрата армия Сирии столкнулась с трудностями, поскольку уровень воды в реке резко увеличился в течение нескольких часов. Такое изменение уровня воды может быть связано только с преднамеренным сбросом воды на плотинах, расположенных на территории, подконтрольной группировкам, которые поддерживают США, заявили в министерстве обороны Сирии.

Читайте также: Битва за Дейр-эз-Зор: боевики продолжают бежать из города

Старший группы российских военных советников в Сирии Валерий Асапов в 1990-е годы принимал участие в войне в Чечне, в 1995 году был ранен в Грозном. Позже он служил в составе миротворческих сил в Абхазии, командовал мотострелковой бригадой в Восточном военном округе.

Валерий Асапов часть своей жизни провёл в Сахалинской области, где командовал 18-й пулемётно-артиллерийской дивизией, которая является единственным пулемётно-артиллерийским соединением в Вооружённых силах РФ. Штаб дивизии находится в посёлке Горячие Ключи на острове Итуруп.

Читайте также: На Сахалине почтут память погибшего в Сирии генерала Асапова

Позже генерал возглавлял 68-й армейский корпус на Сахалине. Этим подразделением он командовал вплоть до своего назначения в Южный военный округ в 2015 году. В 2013 году Асапов стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Еще двое российских военнослужащих погибли в провинции Дейр-эз-Зор, боевики обстреляли автоколонну. Когда именно погибли военнослужащие, в сообщении Минобороны РФ от 4 сентября не уточняется.11 июля 2017 года в сирийской Хаме под минометный обстрел боевиков попал военный советник капитан Николай Афанасов. 3 мая 2017 года сообщалось, что в Сирии погиб 24-летний военный-контрактник Богдан Деревицкий.

Читайте также: Названо количество боевых вылетов ВКС РФ за время операции в Сирии

2 мая 2017 года Минобороны подтвердило гибель российского военного советника, подполковника Алексея Бучельникова, а 20 апреля 2017 года — российского военного советника майора Сергея Бордова. Они представлены к государственным наградам.