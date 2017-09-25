Владивосток, 25 сентября, 2017, 09:35 — ИА Регнум. В Приморском крае выразили соболезнования родным и близким генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии под миномётным обстрелом боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С 2016 года он возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Astv.ru Асапов Валерий Григорьевич

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«Валерия Георгиевича хорошо знали, как в Приморском крае, так и далеко за его пределами. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству и погиб при исполнении служебного долга. Его высочайший профессионализм и преданность делу были востребованы на самых ответственных и сложных этапах работы. Гибель Валерия Георгиевича — огромная потеря для всех нас», — говорится в телеграмме, которую направил родственникам погибшего губернатор Владимир Миклушевский.

Отметим, что акция памяти, посвящённая генерал-лейтенанту Валерию Асапову, посмертно представленному к государственной награде, состоится 25 сентября на площади Славы в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, Валерий Асапов погиб в результате внезапного миномётного обстрела боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В момент гибели он находился в командном пункте в районе города Дейр-эз-Зора, вместе с генералом смертельные ранения получили два полковника.