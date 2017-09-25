Благовещенск, 25 сентября, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Авиакомпания «ВИМ-Авиа», начиная с 4 октября, прекращает продажу билетов из Благовещенска в Москву. Однако, по словам министра транспорта и строительства Амурской области Андрея Тягло, проблем в связи с этим возникнуть не должно, поскольку перевозчик «Икар» напротив планирует увеличение числа рейсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

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«По имеющейся информации авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекращает продажу авиабилетов с 4 октября. С учётом этого проблем с доступностью по маршруту Благовещенск-Москва не должно возникнуть», — уверен Андрей Тягло.

Министр сообщил, что этот маршрут также обслуживают авиакомпании «Икар» и «Уральские авиалинии». Перевозчик «Икар» с октября планирует на 6 увеличить число рейсов из Благовещенска в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту задержки отправки свыше 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». В «Домодедово» сообщили, что больше не будут заправлять самолёты «ВИМ-Авиа» в долг, по предварительным данным, авиакомпания задолжала 500 млн рублей.

Начиная с 16 сентября, перевозчик сократил число рейсов по маршруту Магадан — Москва — Магадан с 7 до 3 в неделю.