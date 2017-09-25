Вашингтон, 25 сентября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. «Пособие по российскому военному делу нового поколения», выпущенное в декабре 2016 года, не имеет отношения к проводимой властями США государственной политике. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор Корпуса морской пехоты Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

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По его словам, брошюра носит скорее справочный, ознакомительный характер.

«Минобороны и военные службы имеют при себе такие организации (…), которые вырабатывают новые идеи и занимаются изучением в самых разных областях, связанных с национальной безопасностью и обороной, — сказал Рэнкин-Гэллоуэй. — Эти структуры часто публикуют статьи, стремясь дополнить имеющуюся базу, но они вовсе не обязательно представляют официальную политику правительства».

24 сентября издание The National Interest сообщило, что в США «группа по асимметричной войне» выпустила пособие о военной тактике российской армии. Документ называется «Пособие по российскому военному делу нового поколения».

В брошюре, выпущенной в декабре 2016 года, содержатся рекомендации вооружённым силам США по противостоянию «российской тактике ведения войн».

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