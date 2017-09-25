Краснодар, 25 сентября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Краснодарцы в прошедшие выходные отпраздновали День города. Массовые гулянья, посвящённые 224-й годовщине со дня основания кубанской столицы, прошли во всех районах краевого центра, передаёт ИА REGNUM 25 сентября.

Krd.ru Гала-концерт ко Дню города

Старт торжествам в Екатерининском сквере дал вместе с жителями Краснодара дал мэр города Евгений Первышов. Поздравив горожан с праздником, глава кубанской столицы отметил, что за 224 года из военной крепости город превратился в современный мегаполис, а залогом его процветания — в трудолюбии и целеустремлённости его жителей. По традиции, в открытии праздника приняли участие гости из разных регионов страны, зарубежные делегации из городов-побратимов и партнеров Краснодара — Карлсруэ (ФРГ), Бургаса (Болгария), Еревана (Армения) и Вельса (Австрия).

Праздничная программа была впервые представлена самыми юными жителями города — в ней приняли участие около 200 детей — воспитанников Краснодарского межшкольного эстетического центра, в том числе, ансамбля кубанской песни «Казачата» и хореографического ансамбля «Вдохновение». На Пушкинской площади торжества продолжили фестиваль цветов, выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов «Краснодарский сувенир».

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Посмотреть гала-концерт на главную площадь города пришли около 40 тысяч горожан. Жители города смогли насладиться мелодиями разных стран и разных жанров — классикой и современными хитами, а также услышать совсем новые, специально написанные к этому дню композиции. Завершился вечер праздничным салютом.

Krd.ru Салют

Однако на это торжества не закончились. 24 сентября группа молодых людей устроила массовые танцы на перекрестке улиц Красной и Чапаева. Происходило действо уже около 22:00. Однако на этот раз исполнение молодыми парнями и девушками лезгинки не вылилось в скандал и обошлось без вмешательства полиции. Посмотреть на танцующею молодежь собрались несколько десятков горожан.

Автор видео «Блокнот Краснодар»

Как сообщало ИА REGNUM, лезгинка уже не первый раз становилась камнем преткновения в Краснодарском крае. Так, во время празднования Дня России, который отмечался 12 июня, на том же месте молодые люди станцевали этот распространенный на Кавказе народный танец. Со стороны стражей порядка реакции не последовало, однако один из горожан высказал своё глубокое недовольство нарушением общественного порядка в соцсетях.

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Еще один случай, закончившийся даже задержанием двух исполнителей танца — уроженцев одной из республик Северного Кавказа, произошёл 12 августа в Геленджике. На «нарушителей» спокойствия пожаловалась женщина. Суд за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителей власти, подверг молодых людей административному аресту на пять суток. Инцидент даже вышел за пределы края. На ситуацию отреагировал первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Адальби Шхагошев, представляющий Кабардино-Балкарию в нижней палате парламента. Он направил запрос губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, в котором просит его взять ситуацию с задержанием под личный контроль.