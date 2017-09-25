Пекин, 25 сентября, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Главный финансовый регулятор Китая сообщил о проведении новых операций обратного РЕПО на общую сумму 200 млрд юаней ($30,25 млрд). Очередная «финансовая инъекция» была произведена вскоре после изъятия 80 млрд юаней, которые были влиты в экономику страны двумя неделями ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что операции были проведены на два срока: 14 и 28 дней. Доходность двухнедельных операций составит 2,6%, четырехнедельных — 2,75%. 160 млрд юаней были выделены на 14-дневный срок, еще 40 млрд юаней будут возвращены через 28 дней, пишет «Синьхуа».

По итогам 39-й рабочей недели в национальную экономику КНР были влиты 680 млрд. Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке. Как отмечают эксперты, ЦБ КНР для управления ликвидностью все чаще полагается на операции на открытом рынке, а не на снижение процентных ставок или коэффициентов резервирования.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 сентября главный финансовый регулятор Китая провел операции обратного РЕПО на общую сумму 100 млрд юаней.