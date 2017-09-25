Москва, 25 сентября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Те, кто хотят вычеркнуть тот или иной период истории России хотят, чтобы России не было, поскольку прекрасно понимают, что история является частью народной идентичности, заявил 24 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Gagarinskiymedia.ru «Аллея правителей» в Москве

По мнению политолога, наличие бюста Иосифа Сталина на Алее правителей в Москве является обязательным, покуда идет речь о русской истории, которую необходимо воспринимать целостно, и, в то же время, по словам эксперта только «оккупанты не хотят, чтобы стояли памятники героям, потому что эти памятники напоминают народу то, что он может подняться на борьбу».

И здесь, по его мнению, ключевым вопросом является, каково наше отношение к истории как таковой, существует ли она и является ли для нас чем-то сакральным.

«У нас есть русская тайна, русский смысл? Внутри всего этого дела, кровавого, не кровавого, что-то высшее есть? Или его нет, или история кончилась? Тогда спрашиваем, а если нет истории и всего остального, то как мы хотим нацию собирать, вокруг чего? А что такое нация в XXI веке? Это единство культуры, языка, истории, священных камней и т.д. Если всего этого нет, а что будет государством, нацией?», — задает ключевые с его точки зрения вопросы Кургинян.

По словам политолога, русский народ на практике убедился, чем оборачиваются попытки расщепить и переписать нашу историю в выгодном нашим противникам свете.

«И естественно, что война с нашей историей была нужна для того, чтобы рухнуло наше государство», — отметил Кургинян, добавив, что один знакомый человек ему сказал, что «народ, который начал переписывать свою историю, обречен на то чтобы переделывать свою территорию».

Именно это случилось в Перестройку, когда все кончилось «кровью миллионов и миллионов людей, которые потеряли государство, оказались в чужих государствах и во всем прочем».

Противников же установки бюста Сталина на Аллее правителей бесит, как убежден эксперт, именно факт того, что робко, местами даже трагикомично, идет процесс ответа на народный запрос о формировании целостного восприятия его истории.

«Я не думаю, что это попытка является лучше и самой убедительной из тех, которые есть. Но совершенно ясно, что она бесит тех, кто хочет, чтобы памятников Сталину не было. А что значит не было? Чтобы не было этого периода истории. А что значит не было периода истории? Не было бы народной идентичности. Поэтому, когда это постепенно, мучительно восстанавливается, то это просто означает, что народ наконец понял, что там молодежь историю не знает, но она нужна. Это не какие-то фигли-мигли академиков или кого-нибудь еще. Это что-то, без чего он жить не сможет. И он внутренне выдает запрос на эту историю. А как на него отвечать, иногда бывает, что и трагикомически», — закончил мысль лидер движения «Суть времени».

Напомним, что в Петроверигском переулке в центре Москвы была открыта с 33 бронзовыми бюстами правителей России от Рюрика до лидеров ХХ века. Ряд либеральных деятелей выступил с осуждением наличия бюста Сталину среди российских лидеров. Однако пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разногласия по этому поводу неуместны, поскольку Сталин исторически был руководителем государства.

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