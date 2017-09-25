Мюнхен, Германия, 25 сентября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Молния ударила в шатер на Октоберфесте, ежегодном фестивале пива в Мюнхене, сообщает 24 сентября информационное агентство T-Online.

David Молния

По данным пожарных, никто не пострадал, так как шатер был оснащен специальным устройством молниезащиты и был невысоким, поэтому находился довольно низко к земле.

Сотрудники служб безопасности отмечают, что все шатры, палатки, карусели и здания на Октоберфесте должны быть обязательно оснащены громоотводом и устройствами молниезащиты.

Помимо этого, из-за непогоды временно была приостановлена работа некоторых аттракционов.

Напомним, что 184-ый по счету Октоберфест начался 16 сентября. В этом году за его проведением будут следить около 650 сотрудников служб безопасности.

Повышение мер безопасности сказалось на стоимости пива, которая увеличилась на 3,5% по сравнению с прошлым годом. За один литр пива посетителям придется заплатить от €10,6 до €10,9.

Как сообщало ИА REGNUM , «праздник пива» проходит в центре Мюнхена на лугу Терезы. Его продолжительность в среднем составляет 16 дней.

Впервые Октоберфест состоялся 12 октября 1810 года в честь свадьбы кронпринца Людвига (в будущем король Людвиг I) и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (её именем назван луг, где проходит праздник).

Сам фестиваль организуется и проводится администрацией Мюнхена.