Канберра, 25 сентября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Австралия намерена создать собственное космическое агентство. Об этом заявила министр промышленности, инноваций и науки Микаэлия Кэш, 25 сентября сообщает The Age.

Nasa Австралия из космоса

«Мировая космическая индустрия быстро растёт. Крайне важно, чтобы Австралия была частью этого роста», — приводит издание слова министра.

Она также добавила, что национальное космическое агентство будет поддерживать разработку и применение космических технологий и развивать космическую отрасль.

Кроме того, власти Австралии планируют развивать сотрудничество в космической сфере с ведущими мировыми космическими агентствами и корпорациями, в том числе Роскосмос, NASA и Европейское космическое агентство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия может отправить в космос первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках соглашения между «Роскосмосом» и Национальным космическим агентством ОАЭ.