Москва, 25 сентября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. В Москве 25 сентября ожидается тёплая погода. Температура воздуха составит +14…+16°C, сообщает Росгидрометцентр.

Константин Коровин. Москворецкий мост. 1914

Днём ожидается переменная облачность, без осадков. Скорость восточного ветра составит 2−7 м/с.

Сообщается, что в октябре в Москве и Подмосковье среднемесячная температура составит +6…+7 °С, что выше нормы на градус.

Начнется октябрь без существенных дождей и ветра. В первую неделю месяца дневная температура в Центральном регионе РФ опустится до +9…+12 °С. Температура ночью будет достигать +4…+6 °С.

В Гидрометцентре России также сделали прогнозы на предстоящую зиму. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в зимние месяцы на большей части территории России с вероятностью 65−67% будет около или выше средних многолетних значений.

Напомним, 24 сентября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за заморозков. Температура ночью 23 сентября опускалась до 0,6°С.