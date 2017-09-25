Пекин, 25 сентября, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Корабли береговой охраны Китая проплыли вблизи спорных с Японией островов в Восточно-Китайском море, что стало вторым подобным инцидентом за последнюю неделю, сообщает 25 сентября Agence France-Presse.

rjames1045 Южно Китайское море

Четыре корабля вторглись в воды, окружающие цепь островов Дяоюйдао, контролируемых японским правительством. Суда прошли в юго-западном направлении. В Японии данные острова называются Сенкаку.

По словам береговой охраны Японии, четыре китайских судна второй раз нарушают границу в спорном регионе. До этого подобный инцидент произошел в четверг, 21 сентября.

Токио регулярно обвиняет в эскалации конфликта в регионе Пекин, отправляющий корабли к спорным островам, не обращая внимания на постоянные протесты со стороны Японии.

Напомним, территориальный спор по поводу принадлежности островов Дяоюйдао имеет давнюю историю конфликта. Обе стороны настаивают на своем праве на обладание данными островами. Противоречия обостряются тем фактом, что акватория островов богата природными ресурсами.

Помимо островов Дяоюйдао, Китай также имеет территориальные споры в Южно-Китайском море. Острова Спратли являются яблоком раздора между Китаем, Филиппинами, Брунеем, Малайзией, Вьетнамом и Тайванем.