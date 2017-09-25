Петропавловск-Камчатский, 25 сентября, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Золотоизвлекательная фабрика на Озерновском золоторудном месторождении Камчатки заработает в 2017 году. Такое заявление сделал инвестор, гендиректор АО «СиГМА» Дмитрий Филичкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gold-history Золотой самородок

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«В 2017 году запустим первый этап, и Камчатский край получит дополнительного недрапользователя. На месторождении будет создано минимум 700 высокооплачиваемых рабочих мест», — прокомментировал инвестор.

На данный момент здесь ведётся создание инфраструктуры, отсыпано 80% дорожного полотна, завершены работы по возведению пяти мостовых переходов. К монтажу мобильной фабрики инвестор планирует приступить в ноябре-декабре.

По словам губернатора Владимира Илюхина, строительство 62-километровой трассы к золотоизвлекательной фабрике обошлось федеральной казне в 758 млн рублей. Общая стоимость работ превышает 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке за 2017 год на 12% снизился показатель добычи золота по сравнению с 2016 годом — недропользователи вышли на планку, едва превышающую 17 тонн.