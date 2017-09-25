Южно-Сахалинск, 25 сентября, 2017, 06:38 — ИА Регнум. Сахалинская Областная Дума VII избрала председателя. Голосование состоялось в понедельник, 25 сентября. Большинством голосов на должность спикера регионального парламента избран единоросс Андрей Хапочкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Александр Ивашов — экс-глава Анивского района и новый заместитель спикера Облдумы Сахалина

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На должность спикера Областной думы Сахалинской области претендовали два человека: Светлана Иванова (КПРФ) и Андрей Хапочкин («Единая Россия»). Из 25 присутствовавших в зале парламентариев голоса за Андрея Хапочкина отдали 22.

Андрей Алексеевич Хапочкин родился в 1967 году в селе Кобляково Иркутской области. В 1969 году семья переехала на Сахалин. После службы в армии окончил Харьковский институт радиоэлектроники в 1992 году.

С этого же года начал трудовую деятельность в должности видеоинженера ГТРК «Сахалин». В 1996 году стал автором первой в Сахалинской области регулярной еженедельной областной спортивной программы «Новости спорта», которая в 1997 году получила Гран-При II-го Всероссийского Фестиваля региональных программ в номинации «Спортивная программа», номинация Всероссийской Телевизионной Премии ТЭФИ.

Алексей Лукашевич Андрей Хапочкин избран председателем Областной думы Сахалинской области

В 1998 — 1999 годы Хапочкин работал редактором, корреспондентом и ведущим информационных выпусков телевизионных новостей «Наш день» телекомпании АСТВ, был автором первых в Сахалинской области ежедневных спортивных новостей в информационной программе. В 1999 году возглавил пресс-центр администрации Сахалинской области.

Андрей Хапочкин, как следует из его биографии, автор множества самых разнообразных инициатив. С 2006 года депутат Сахалинской областной Думы четвертого, пятого и шестого созывов. Трижды побеждал на выборах по избирательному округу в Южно-Сахалинске.

В мае 2009 года утвержден на должность руководителя регионального исполнительного комитета ВПП «Единая Россия» в Сахалинской области.

В 2016 году Андрей Хапочкин официально задекларировал доходы в сумме 4,2 млн рублей. Парламентарий имеет в собственности квартиру площадью 50,7 кв. м. А вот собственного автомобиля не имеет. Его супруга в 2016 году заработала 1,3 млн рублей, имеет в собственности квартиру площадью 39,4 кв.м. и автомобиль «Ниссан Мурано».

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Заместителем председателя Областной думы VII созыва, на безальтернативной основе, избран также единоросс Александр Ивашов — экс-глава Анивского района. В районе, который возглавлял Ивашов осталось множество проблем: муниципалитет известен плохим качеством жилья, сорваны сроки строительства стадиона, а завезенное оборудование ржавеет без дела, в селе Песчанское нет водовода. Ивашова сахалинские СМИ называли «самым богатым мэром Сахалинской области»: в 2014 году он задекларировал официальный доход в 7,9 млн рублей при том, что в 2013 году его доход составил всего 1,9 млн рублей. Столь стремительное обогащение у многих вызывало вопросы.

Алексей Лукашевич Александр Ивашов — экс-глава Анивского района и новый заместитель спикера Облдумы Сахалина

Единороссы Сахалина празднуют победу. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко не скрывал того, что очень доволен ‑ и выбором спикера, и выбором заместителя. Видимо, на радостях, Олег Николаевич даже забыл о пресс-подходе, который пообещал журналистам один из его сотрудников — сразу после объявления результатов губернатор уехал из думы.

Алексей Лукашевич Губернатор Сахалина Олег Кожемяко результатами голосования доволен

Второй номер в региональном списке островной ЕР — 23-летняя учительница Татьяна Пак — неожиданно пришла на заседание Областной думы в вышиванке — судя по всему, девушка очень хотела подчеркнуть торжественность момента.

Алексей Лукашевич Татьяна Пак, второй номер в региональном списке ЕР Сахалина — в вышиванке

Новый спикер Заксобрания Андрей Хапочкин к журналистам вышел и произнес короткую оптимистичную речь, в которой чаще всего встречалось слово «строительство».

В самом конце церемонии с напутственным словом выступил прокурор Сахалина Николай Рябов, который напомнил счастливым парламентариям о необходимости взаимодействия с прокуратурой и соблюдения законности.

Сложно было ожидать иных результатов: на прошедших выборах островные единороссы набрали наибольшее количество голосов, следовательно, в ближайшие годы, «заказывать музыку» на островах предстоит именно им.

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Как сообщало ИА REGNUM, кампания по выборам депутатов Сахалинской думы VII созыва изобиловала скандалами. Жители региона в социальных сетях не раз называли ее «самой грязной» за всю историю Сахалинской области. Явка на выборы составила 26%. Из них 50% голосов набрала «Единая Россия». КПРФ оставила за собой 16,2% голосов, ЛДПР — 12, 6%.