Москва, 25 сентября, 2017, 05:16 — ИА Регнум. Рамочное соглашение об отправке на Международную космическую станцию первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов может быть подписано между «Роскосмосом» и Национальным космическим агентством ОАЭ. Об этом 25 сентября пишут «Известия» со ссылкой на источники в госкорпорации.

Bill Ingalls РН Союз

Переговоры о возможном полете арабского космонавта на российском корабле «Союз» состоятся в рамках Международного астронавтического конгресса, который пройдет в австралийской Аделаиде с 25 по 29 сентября. Если соглашение будет подписано, представитель ОАЭ отправится на орбиту не ранее конца 2019 года.

Как пояснил один из собеседников издания, делегация из Абу-Даби в первой половине сентября нанесла визит в Москву, побывав в «Роскосмосе», РКК «Энергия» и в Звездном городке. Кроме того, 13 сентября представители Эмиратов присутствовали на космодроме Байконур в момент запуска к МКС пилотируемой миссии.

Другой источник пояснил, что арабского космонавта нельзя будет считать в полном смысле космическим туристом, так как он отправится на МКС в рамках космической программы своей страны. Российские специалисты будут работать с двумя летчиками из ОАЭ — основным кандидатом на космический полет и его дублером.

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