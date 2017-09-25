Москва, 25 сентября, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Накопленных сбережений нет у 63% российских граждан. Существенной суммой с этой точки зрения являются 398 тыс. рублей, об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, пишут «Известия».

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Большинство респондентов (89%) назвали оптимальным для безбедного существования ежемесячный доход в размере 105 тыс. рублей. Еще 8% опрошенных не смогли сказать, какая сумма им необходима, а 3% ответили, что счастье не в деньгах.

По мнению 46% опрошенных, деньги стоит вкладывать в недвижимость. Приобретать золото и ювелирные изделия считают правильным 14% респондентов, 7% предпочли бы купить акции предприятий, а 5% — вложить средства в пенсионные фонды.

При этом доверяют свои накопления банкам 29% граждан. 17% считают, что хранить средства лучше в рублях, для 10% предпочтительна валюта.

63% респондентов ощутимых накоплений не имеют, сбережения есть у 36% опрошенных. Большинство из них — 74% — хранят деньги в банке, 22% — держат у себя.

Говоря о накоплениях, опрошенные имеют в виду сумму не менее 398 тыс. рублей. Участниками телефонного опроса, который проходил 29 и 30 августа, стали 1,2 тыс. человек.