Вашингтон, 25 сентября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении условий въезда в страну в отношении граждан восьми государств. Соответствующее обращение американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Речь идет о гражданах Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Чада, Северной Кореи и Венесуэлы. Первые пять стран ранее уже были включены в черный список, при этом из перечня исчез Судан.

Действие предыдущего указа Трампа, запрещавшего въезд в США гражданам семи стран, где преобладают мусульмане, истекло 24 сентября. Срок действия нового указа не оговаривается, документ вступит в силу 18 октября.

Гражданам указанных стран будет запрещено въезжать в США по иммиграционным и неиммиграционным визам. Речь идет и о людях, имеющих доказанную связь с американскими гражданами.

Исключение составит Венесуэла — в этом случае ограничения будут действовать в отношении государственных служащих и их родных, а также тех, у кого есть бизнес-визы и туристических визы.

Трамп объяснил введение новых ограничений своей обязанностью обеспечивать безопасность и соблюдать права американского народа.