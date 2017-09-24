Вашингтон, 25 сентября, 2017, 02:19 — ИА Регнум. Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер использует личную электронную почту для отправки служебных сообщений. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Lori Berkowitz Джерад Кушнер

Отмечается, что личный почтовый ящик появился у Кушнера в декабре 2016 года, после победы его тестя на президентских выборах в США. При этом он пользуется частной учетной записью наряду с официальным ящиком, зарегистрированным в системе электронной почты Белого дома, чтобы переписываться с коллегами.

По данным издания, в числе прочих Кушнер обменивался посланиями с бывшим главой администрации президента США Райнсом Прибасом, бывшим главным стратегом Белого дома Стивеном Бэнноном и главой Национального экономического совета Гэри Коном. В основном переписка зятя Трампа касается планирования событий, освещения их в СМИ, а также других вопросов.

По словам адвоката Кушнера Эбби Лоуэлла, старший советник Трампа в большинстве случаев пользуется рабочей, а не личной электронной почтой. Он отметил, что в 2017 году Кушнер ответил через личный ящик менее чем на 100 сообщений, представлявших собой новостные материалы или политические комментарии.

Politico также отмечает, что данные о передаче Кушнером конфиденциальной или секретной информации через личную почту отсутствуют.

Напомним, ранее в США разгорелся скандал вокруг электронной переписки бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Занимая пост госсекретаря в 2009—2013 годах, Клинтон пользовалась личным почтовым ящиком, что давало ей возможность контролировать всю свою переписку и при необходимости удалять нежелательные сообщения.