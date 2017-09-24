Пекин, 25 сентября, 2017, 02:05 — ИА Регнум. Министерство торговли КНР выразило надежду, что США будут осторожными с торговыми ограничительными мерами после того, как американское торговое ведомство обвинило импортные товары солнечной энергетики в том, что они вредят внутреннему производителю, сообщает 23 сентября агентство «Синьхуа».

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Международная торговая комиссия США объявила ранее, что считает рост импорта пластин солнечных батарей из кристаллического кремния угрозой внутренней промышленности, а также заявила об инициации экономического расследования.

Глава бюро расследований министерства торговли КНР Ван Хэцзюнь заявил, что данное решение было принято, несмотря на сильную оппозицию как внутри, так и за пределами США.

«Свободный оборот продукции солнечной энергетики помогает сократить выбросы парниковых газов и улучшить мировой климат. Защита свободной торговли на данном поле возлагает ответственность на все страны и является общим интересом для всех», — заявил Ван.

Он также выразил надежду, что расследования США будут строго в рамках правил ВТО, а ограничительные меры будут использованы крайне осторожно.

Отметим, что «война» торговых расследований началась между США и КНР после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, который дал старт политике сдерживания экономической экспансии Поднебесной.

Так, в августе стало известно, что США обвинили Китай в нарушении прав на интеллектуальную собственность, в связи с чем по личному распоряжению Трампа уже готовятся иски в соответствующие инстанции против китайских предприятий. Китай назвал происходящее «торговой войной».