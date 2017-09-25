Санкт-Петербург, 25 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 12 сентября «Речь» пишет:

На Восточном фронте Первой мировой

«По данным министерства финансов, подписка на Заем Свободы за время с 6 апреля по 11 сентября дала 3 900 000 р.».

Подписка продолжена до Учредительного собрания.

Керенский вернулся из Ставки в Петроград.

На заседании Временного правительства Керенский сделал доклад о положении на фронте и о следственной комиссии по делу Корнилова. Далее обсуждался вопрос о Демократическом совещании.

Вынесен приговор по делу Сухомлинова: ему дана бессрочная каторга, его жена оправдана.

Терещенко подал прошение об отставке. «Речь» пишет, что поводом к отставке послужило то, что он является сторонником реконструкции кабинета на коалиционных началах еще до созыва Демократического совещания. Между тем правительство ввиду настояния ВЦИК эту реконструкцию отложило до созыва Демократического совещания.

На заседании ВЦИК заслушан доклад представителя заграничной делегации Эрлиха:

«В данный момент в Западной Европе циркулирует проект центральных держав, заключающий в себе конкретные предложения о мире, и есть основания предполагать, что это мир за счет России… России, таким образом, угрожает серьезная опасность, которую необходимо предотвратить, а между тем настоящее международное положение таково: реакционные круги союзных стран настроены недружелюбно по отношению к России, они боятся русской революции, и нашими союзниками мы можем считать только демократию союзных стран и истинную демократию воюющих стран…

Россия должна напрячь все усилия в своей борьбе за демократический мир и тем поддержать западноевропейскую демократию в ее стремлениях. Необходимо добиться, чтобы внешняя политика наших союзников была ясна для всех, несмотря на противодействие реакционных кругов этим требованиям.

Центральные органы российской революционной демократии должны в своей внешней политике активно проводить идею мира. Необходимо, чтобы не только Временное правительство, но его дипломатические представители заговорили языком революционной демократии…

Затем необходимо приложить все усилия к созыву международной социалистической конференции, идея которой победила и для осуществления которой необходимо только более выгодное соотношение сил, ВЦИК должен выпустить новое обращение к демократии всего мира с призывом сплотиться в борьбе за мир».

Ф. Мазерель. Первая мировая война. 1917

Далее собрание переходит к обсуждению вопроса о Демократическом совещании. Церетели говорит:

«Демократическое совещание решено было созвать в корниловские дни для вопроса об организации власти. Корниловский мятеж был, несомненно, пробой сил контрреволюции… В настоящий момент вся организованная демократия имеет возможность создать власть, которая была бы тесно связала с демократией в смысле проведения в жизнь платформы, оглашенной в Московском совещании, и под эту платформу мы должны собрать все те цензовые и другие элементы, которые на эту платформу идут…

Наши практические предложения заключаются в следующем… предложить Демократическому совещанию создать представительный орган, перед которым Временное правительство было бы ответственно до Учредительного собрания, причем этот орган может быть пополнен теми цензовыми элементами, которые пойдут под нашу платформу».

Стеклов (от фракции большевиков) заявляет:

«Мы считаем, что совещание, составленное в большинстве представителями провинциальной России, не будет так искушено в вопросах политики, как Совет Р. и С. Д., стоящий у очага революции и у дел правительства. Создание революционной власти — спасение России».

Указывая на вступление в состав власти генерала Алексеева, оратор говорит, что это вступление должно воочию показать, насколько коалиция вредна. Говоря о коалиции, Стеклов полагает, что «буржуазия, безусловно, не откажется от коалиции, а, войдя в нее, будет саботировать работу правительства. Коалиция, кроме нового Корнилова, ничего не даст».

Камков (левый эсер) также выступает против коалиции. Мартов утверждает:

«Коалиционный парламент — это тот же мыльный пузырь… Возможна новая корниловщина, и бойтесь повторять подобные эксперименты. Нужно создать единый твердый источник власти народной демократии».

Чернов говорит, что

«сотрудничество с несоциалистическими элементами безусловно приемлемо… Если нам удастся объединить всю демократию на общей платформе — Россия будет спасена».

Неизвестный художник. Монограмма А. П. Серия открыток «Типы революции». Автомобилист

Богданов (от имени меньшинства фракции меньшевиков) заявляет:

«Коалиция с к.-д. невозможна, другой партии, объединяющей цензовые элементы, нет… Коалировать не с кем… Я утверждаю, что сейчас стоит вопрос не о коалиции, а о взятия власти в руки демократии, это — единственно возможное решение вопроса».

Либер отвечает, что «большая часть торгово-промышленной буржуазии не идет за к.-д.», поддерживает коалицию. После заключительного слова Церетели (также в защиту коалиции) собрание перешло к оглашению резолюций. Предложено пять резолюций: Каменева от фракции большевиков, Гоца от большинства фракции эсеров, Камкова от меньшинства фракции эсеров, Либера от большинства фракции меньшевиков и Богданова от меньшинства фракции меньшевиков.

На голосование ставится вопрос о том, возможна ли в принципе коалиция или нет. Большинством 110 против 101, при 1 воздержавшемся (Чернове) коалиция признается возможной. Далее большинством принимается поправка Богданова, которая говорит о том, что коалиция с партией кадетов недопустима.

Против поправки возражал Церетели. Все резолюции, выражающие в принципе коалицию, переданы в согласительную комиссию, состоящую из фракционных представителей, для окончательной редакции.

Перед закрытием заседания от фракции большевиков выступает Карахан, который говорит, что ВЦИК не исполнил воли съезда Советов и не созвал в установленный им 3-месячный срок II съезда советов, подменив его демократическим Совещанием, и настаивает на созыве перед Демократическим совещанием всероссийской конференции Советов.

Закрылись существовавшие на фронте полковые, дивизионные и бригадные отделения союза офицеров.

Генерал Алексеев обратился с письмом к Милюкову. В нем он высказывает опасения, что мятежных генералов правительство хочет как можно быстрее осудить и казнить о к или, если это не получится, отдать их на самосуд солдат. Алексеев заявляет, что корниловщина — не задумка группы офицеров, а стремление всей «интеллигенции» свергнуть то приходящих, то уходящих министров, разрушающих Россию. Не было оно и тайной от правительства: Савенков, Филоненко и Керенский знали о нем, но в последний момент отступили.

Керенский по поводу этого письма пишет:

«Для меня лично несомненно, что за Корниловым работала совершенно определенная группа лиц, связанная не только готовящимся планомерным заговором, но и обладающая большими материальными средствами и располагающая возможностью получить средства из банков».

Бал у графини Шуваловой

В Москве заседание Совета рабочих депутатов открылось заявлениями меньшевиков и эсеров о выходе их из президиума и Исполкома. В мотивировках указывалось на несогласие с большевистской резолюцией, принятой на соединенном заседании Совета Р. и С.Д. 5 сентября. Далее заслушан доклад мандатной комиссии и доклад только что вернувшегося из-за границы М. Н. Покровского о положении политической эмиграции. Собрание постановило делегировать Покровского и Петроград для поднятия там, перед ВЦИК и правительством, вопроса о положении политической эмиграции.

В заключение собрание выслушало доклад Рыкова о голодовке в Бутырской тюрьме. Усилиями самого Рыкова, делегированного Советом, почти удалось ликвидировать голодовку. Часть голодающих уже выпущена, часть опрошена, и о них следствие «направлено спешным путем». Собрание образовало специальную комиссию в составе трех представителей от рабочих, двух представителей от солдатских депутатов и по одному представителю от гражданской прокуратуры, военной прокуратуры и штаба Московского военного округа.

Распущенный правительством 18 июля сейм Финляндии вновь созывается тальманами на 15 сентября. Созыв сейма мотивируется необходимостью спешного проведения рабочего законодательства и рассмотрения ряда других неотложных дел. Временное правительство уполномочило Некрасова принять самые решительные меры к недопущению депутатов финляндского сейма в здание сейма.

В Новочеркасске Войсковой круг получил телеграмму Керенского с выражением удовлетворения, что казачество стоит за правительство и с предложением Каледину приехать в Могилев для дачи показаний следственной комиссии. Войсковое правительство послало ответную телеграмму, где высказывается против поездки Каледина в Могилев и требует, чтобы показания с генерала Каледина были сняты в Новочеркасске.

В Ташкенте состоялся многотысячный митинг солдат и рабочих, потребовавший отставки старого Исполкома. Тут же выбран временный революционный комитет. Вечером на экстренном заседании Совета при десятитысячном стечении граждан избран новый Исполком из 16 эсеров и 11 социал-демократов. Во время заседания было сообщено об аресте по приказанию генерала Черкеса временного революционного комитета, выбранного днем на митинге: это вызвало всеобщее негодование, и заседание Совета вынесло постановление об устранении генерала Черкеса от должности командующего войсками с содержанием под домашним арестом. Вместо него командующим войсками назначен поручик Перфильев. Также заменены начальник штаба и комендант города.

В городе расставлены вооруженные караулы. Почта, телеграф, казначейство и банки охраняются. Вся власть сосредоточилась в руках Советов. «Рабочий путь» пишет по поводу Ташкента:

«В Ташкенте Совет, состоящий в своем большинстве из с.-р., взял власть в свои руки, сместил старых чиновников. А правительство Керенского посылает туда карательную экспедицию, требуя восстановления старой власти, «наказания» Совета и проч. За кого вы стоите, граждане из «Дела народа»: за Ташкентский Совет или за карательную экспедицию Керенского?»

Собрание в Ташкенте 12 сентября 1917 года

«Рабочий путь» пишет:

«Совещание представителей Всероссийского ж.-д. союза, совместно с представителями ВЦИК и ЦК профсоюзов одобрило схему оплаты труда, выработанную всероссийским ж.-д. съездом, понизив только добавку по поводу дороговизны на 40%. Результаты своих работ совещание передало в особую комиссию под председательством Гвоздева».

На всероссийском кооперативном съезде в Москве ведутся прения по докладам Кусковой, Чайковского и др., выступают с резкими выпадами против Советов, что встречается шумными аплодисментами. Представители рабочей кооперации Капцан и Левин опровергают обвинения, брошенные рабочему классу в чрезмерных требованиях о повышении заработной платы. Рабочая кооперация предложила резолюцию об организации власти на основе демократической платформы 14 августа, без слоев, поддерживавших мятеж Корнилова.

Союз служащих кооперативных учреждений заявил, что он не присоединяется к помещенной в газете «Русское слово» заметке о протесте кооператоров против Демократического совещания и считает, что только Демократическое совещание, созванное из элементов, не скомпрометированных в Корниловском заговоре, в состоянии создать сильную и авторитетную власть. Далее съезд выбрал делегацию на Демократическое совещание и выработал ей наказ, где указывается на

«необходимость организации национально-коалиционного правительства, независимости его от отдельных групп и организаций и ответственности только перед Учредительным собранием. Временное правительство должно руководствоваться программой 14 августа. Создание всякой иной вооруженной силы помимо государственной излишне и недопустимо. Необходима активная оборона страны… В коалицию должны быть привлечены представители буржуазных групп, непричастных к корниловщине».

«Новая жизнь» пишет:

«На Петроградской конференции с.-р. рассматривался вопрос о конфликте Чернов — Керенский. Но этот вопрос затушевался новыми разоблачениями: Савинков, Филоненко, Керенский. Некоторые члены конференции выдвинули требование объяснения Керенского перед партией».

«Рабочий путь» печатает объявление ЦК большевиков:

«К рабочим, к солдатам, ко всем гражданам! Нам поставлены сведения, что по заводам ходят неизвестные люди, призывающие рабочих и солдат выступить сегодня, ввиду открытия Демократического совещании, на улицы Петрограда, причем ссылаются на организации нашей партии и даже показывают какие-то удостоверения. Мы оповещаем всех и каждого:

ссылки на нашу партию ложны. Удостоверения от ее имени поддельны. Наша партия не призывает ни к каким выступлениям. Ее именем явно пользуются провокаторы, наемные агенты контрреволюции.

Мы приглашаем наших товарищей на заводах и в воинских частях зорко следить за всякими подозрительными агитаторами, немедленно задерживать тех, которые от имени нашей партии призывают к выступлениям, и принимать все меры к тому, чтобы установить источник контрреволюционной провокации».

Аналогичное воззвание печатается от центральных органов профорганизаций, фракции большевиков во ВЦИК, Петросовете и т. д.