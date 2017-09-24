Анкара, 24 сентября, 2017, 22:45 — ИА Регнум. В Турции в отеле убили 28-летнего туриста из Белоруссии. Об этом сообщает агентство Sputnik.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Преступление было совершено в субботу, 23 сентября, в курортном поселке Турчун (Мармарис).

По предварительным данным, гражданин Белоруссии пришел в бар, когда заведение было уже закрыто. Молодой человек потребовал, чтобы его обслужили. Завязалась драка, в результате которой белорусский турист получил несколько ножевых ранений.

Отмечается, что врачи пытались спасти жизнь мужчине, однако раны оказались смертельными. Подозреваемый в совершении данного преступления задержан.

Ведется следствие.