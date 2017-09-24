Дамаск, 24 сентября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» источник в штабе 5-й армии.

Astv.ru Асапов Валерий Григорьевич

По данным источника, минометный снаряд попал в командный пункт в районе Дейр-эз-Зора. В результате инцидента погибли генерал и два полковника.

В министерстве обороны России уже подтвердили гибель генерал-лейтенанта Асапова в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ продолжают операцию по освобождению города Дейр-эз-Зор от членов незаконных вооруженных формирований. В настоящий момент под контролем силовиков находится более 85% территории города.

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