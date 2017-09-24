Киев, 24 сентября, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с победой блока Христианско-социального и Христианско-демократического союзов (ХДС/ХСС) на выборах в бундестаг. Об этом сообщил сам украинский лидер на своей странице в соцсети Facebook.

Kathrin Möbius Президент Порошенко

«Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе, — написал Порощенко. — Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе! Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!».

Напомним, выборы в бундестаг прошли в Германии 24 сентября. По данным экзитполов, блок ХДС/ХСС набирает 32,5%, социал-демократы — 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5%, «Левые» и «Зеленые» — по 9%, СвДП — 10%.

Окончательные итоги голосования будут подведены 25 сентября.