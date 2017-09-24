Краснодар, 24 сентября, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил «Зениту» в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 24 сентября на стадионе «Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 0:2.

(сс) AnnRos Футбол

В составе гостей голевыми действиями отметились защитник Александр Ерохин и нападающий Дмитрий Полоз.

После одиннадцати матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Краснодар», набравший 21 балл, находится на третьей позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 11-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2.

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