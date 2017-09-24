Берлин, 24 сентября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Блок Христианско-социального и Христианско-демократического союзов (ХДС/ХСС) намерен сформировать правительство. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя предварительные итоги выборов в бундестаг.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

«Мы — сильнейшая сила, — подчеркнула она. — Наша задача — сформировать правительство».

При этом Меркель добавила, что в целом довольна итогами выборов, однако желала бы более высокого результата своего блока.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. По данным экзитполов, блок ХДС/ХСС набирает 32,5%, социал-демократы — 20%, «Альтернатива для Германии» — 13,5%, «Левые» и «Зеленые» — по 9%, СвДП — 10%.

Окончательные итоги голосования будут подведены в понедельник, 25 сентября.

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