Санкт-Петербург, 24 сентября, 2017, 21:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 23 сентября завершился XXVII Международный кинофестиваль «Послание к человеку». Церемония закрытия прошла в Театре Комедии им. Акимова.

Фото пресс-службы МКФ «Послание к человеку» Демонстрация конкурсного фильма

«Фестиваль давно стал важнейшим событием на карте города. Это глубокий, вдумчивый, интеллигентный, интересный фестиваль. И мы стараемся это сохранить и совершенствовать. И я уверен, что несмотря на разного рода противодействия, фестиваль состоится и в следующем году», — выступил с речью президент фестиваля Алексей Учитель.

Фильмом закрытия фестиваля стала лента Сергея Лозницы «Кроткая». Её представили актеры Василина Маковцева, Борис Каморзин, Сергей Русскин и Сергей Кошонин.

ИА REGNUM публикует список победителей фестиваля.

В международном конкурсе призы получили:

«Звуки зимы» Тициана Бучи (Бельгия/Швейцария) — приз «Кентавр» за лучший короткометражный документальный фильм

«После вулкана» Лео Фавье (Франция) — приз «Кентавр» за лучший короткометражный игровой фильм

«Злая девочка» Аиса Карталя (Франция/Турция) — приз «Кентавр» за лучший анимационный фильм

«Туман» Ади Войчу (Румыния) — приз «Кентавр» за лучший дебют

«Гармония» Лидии Шейниной (Россия) — гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм фестиваля

«Один день в Алеппо» Али Алибрахима (Сирия) — специальный приз жюри «за мужество кинематографистов»

Фото пресс-службы МКФ «Послание к человеку» Участники форума

Победители национального конкурса :

: «Освобождение. Инструкция по применению» Александра Кузнецова — приз «Кентавр» за лучший фильм национального конкурса

«Волшебная таблетка» Александра Зубовленко — приз жюри «Кентавр» с формулировкой «За отражение бесконечной страсти к жизни»

«Насквозь» Ольги Привольновой — диплом «За киновербатим длинной в девять тысяч километров»

«Монолог» Отто Лакоба — диплом «За выдающуюся фотодраматургию»

«Бабочки» Дмитрия Кубасова — диплом «За оригинальную конфронтацию противоположного»

Призёры экспериментального конкурса:

«Все твои телефонные номера утонули» Мишеля Клёфкорна (Германия/Нигерия) — приз «Кентавр» за лучший экспериментальный фильм

«Мама, мы твои сыновья» Симона Рита (Франция) — диплом «За чрезвычайно личную манеру»

«Колоски» Жак Перконта (Франция) — диплом «За академическую чистоту»

Студенческое жюри вручило дипломы фильмам:

«Мамалэнд» Рамоны Диас (США/Филиппины)

«Пастырь» Юст ван дер Виль (Нидерланды)

«Чужак в раю» Гвидо Хендрикса (Нидерланды) — главный приз. Фильм также получил приз ФИПРЕССИ.

Фото пресс-службы МКФ «Послание к человеку» Зрители

Жюри российской прессы вручило диплом фильму «Гармония» Лидии Шейниной (Россия). Главный приз достался фильму «Чужак в раю».

Приз Почетного Президента Фестиваля Михаила Литвякова за выдающийся вклад в развитие документального кино получил кинодраматург Борис Добродеев.

Специальный приз ассоциации Dan Revival Projects памяти Дани Гуревича присужден оператору и режиссеру документального фильма «Маникарника» Сергею Урываеву за лучшую операторскую работу.

Традиционно на фестивале вручается специальный приз эколого-правового центра «Беллона» лучшему фильму, который отражает проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды. В этом году он достался короткометражному фильму «Охота на кроликов» Патрика Бреснана (США).

Кинофестиваль «Послание к Человеку» проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 1989 года. Он появился в результате преобразования документальной секции Московского Международного кинофестиваля в отдельный Ленинградский международный фестиваль документальных фильмов.