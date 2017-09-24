Истребитель рухнул в море на авиашоу в Италии
Рим, 24 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Италии во время авиашоу рухнул истребитель ВВС страны. Об этом сообщает La Stampa.
Bundesheer
Истребитель Eurofighter
Инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в районе города Террачина. По последним данным, в результате аварии погиб один человек (пилот).
«Истребитель Eurofighter упал в море недалеко от города Террачина во время авиашоу», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины аварии.