Рим, 24 сентября, 2017, 20:30 — ИА Регнум. В Италии во время авиашоу рухнул истребитель ВВС страны. Об этом сообщает La Stampa.

Bundesheer Истребитель Eurofighter

Инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в районе города Террачина. По последним данным, в результате аварии погиб один человек (пилот).

«Истребитель Eurofighter упал в море недалеко от города Террачина во время авиашоу», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины аварии.