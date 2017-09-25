Екатеринбург, 25 сентября, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Через месяц нашумевшему «Ельцин-центру» исполнится два года, однако уже сейчас видно, что этот проект, задуманный как общественно-политический для изучения и развития института президентства в России, с данной задачей справляется весьма посредственно. Во что выливается деятельность «Ельцин-центра», пишет постоянный автор ИА REGNUM Алексей Банников.

Knutulhu «Ельцин-центр». День второй. Августовский путч

Экспозиция музея вызвала вопросы сразу. Скандальную известность получил анимационный видеоролик, представляющий всю истории России с момента обретения государственности как одну непрерывную тьму, безнадегу и кровавую баню, свет демократии и свободы в которую принес героический Борис Николаевич. Смущает и логика экспозиции, переиначивающей на свой лад библейскую историю о сотворении мира в «семь дней, которые изменили страну». Пройдя через День Первый, День Второй и т. д., можно, наконец, увидеть бронзового божка — главного героя данного архитектурного комплекса, смотрящего фильм про самого себя.

Владимир Путин также обращал внимание на манеру подачи «Ельцин-центром» российской истории, и, по его словам, коллеги согласились, что какие-то элементы экспозиции нужно менять. Согласились — и на том дело закончилось: изменений в экспозиции нет до сих пор.

Впрочем, что-то в этом здании все-таки меняется. Проводятся мероприятия, не имеющие отношения ни к Ельцину, ни к президентству, — как, например, показанная малолетним детям короткометражка со сценами подросткового секса и распития алкоголя. Хороши и звучащие с трибуны «Ельцин-центра» слова вроде рассказов о вреде патриотизма и сравнений гвардейской ленты с носовым платком.

Читайте подробности о нынешнем состоянии «Ельцин-центра», всё более напоминающего торгово-развлекательный комплекс: «Ельцин-центр» и власовцы: на что потрачены 7 млрд из государственной казны

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