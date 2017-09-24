Ханты-Мансийск, 24 сентября, 2017, 20:34 — ИА Регнум. Управление автомобильных дорог ХМАО будучи казенным учреждением умудрилось безрезультатно использовать 281,2 млн рублей, принимать дороги и восполнять непредвиденные затраты подрядчикам при отсутствии необходимых документов. Счетная палата ХМАО обнародовала результаты проверки учреждения, подведомственного департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Новая дорога

Проверка законности, результативности и эффективности использования средств бюджета автономного округа КУ «Управлением автомобильных дорог» показала оплату непредвиденных затрат на 25,8 млн рублей при отсутствии документов, подтверждающих фактически выполненные подрядчиком работы.

Выявлены нарушения при использовании средств бюджета автономного округа, направленных управлением на выполнение работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ общего пользования. В частности, приёмка выполненных работ при отсутствии необходимых документов, предусмотренных условиями государственных контрактов, безрезультатное использование 281,2 млн рублей, искажение показателя просроченной кредиторской задолженности в бухгалтерской отчётности на начало 2015 более чем на 10%.

Отметим, на строительство километра автомобильной дороги в Югре по ценам 2017 года уходит в среднем 74,8 млн бюджетных рублей, сообщает «ЮграPRO».

По итогам проверки четыре должностных лица, виновные в нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в отчете Счетной палаты ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2017 года Счетная палата ХМАО выявила в ходе 7 проверок нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму 3,3 млрд рублей.

Напомним, КУ «Управление автомобильных дорог» занимается развитием автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в ХМАО и обеспечением безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.