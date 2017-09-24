Дамаск, 24 сентября, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Корреспондент РИА «Новости» попал под минометный обстрел в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Как сообщает агентство, сотрудник СМИ не пострадал.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Инцидент произошел в воскресенье, 24 сентября, в квартале Бхелие.

«Квартал Бхелие в городе Дейр-эз-Зор подвергся минометному обстрелу, — передает вещатель. — Один из снарядов разорвался возле машины корреспондента РИА «Новости».

Отмечается, что автомобиль журналиста получил различные повреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают операцию по освобождению города Дейр-эз-Зор от боевиков. В настоящий момент под контролем силовиков находится более 85% территории города.

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