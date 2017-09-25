Стамбул, Турция, 25 сентября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Городской совет Большого Стамбула планирует начать масштабное переустройство Принцевых островов, расположенных в зоне бывшей столицы Османской империи. План коренного переустройства островов предполагает новое строительство и увеличение численности населения архипелага с 14 тысяч до 76 тысяч человек. Что стоит за планом переустройства Принцевых островов — жемчужины, привлекающей ежегодно в среднем до полумиллиона туристов, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Немаловажно и то, что мнения жителей островов никто не спрашивал, по утверждению пресс-секретаря движения «Оборона островов» Омера Сувари, жителям даже не показали проекты.

В ходе переустройства под удар попадут пляжи, леса и ранее охраняемые здания и комплексы. Но главное, что подчеркивают католические издания, это то, что не в одном регионе Турции не представлены так сильно христиане-армяне, православные, католики и сефардские евреи. На месте старых деревянных домов, в большинстве своем принадлежащих христианским или еврейским собственникам, планируется возведение многоэтажных жилых кварталов.

Так, может быть, именно это богатое культурное и историческое наследие и не по душе власти, взявшей курс на продвижение политики неоосманизма?

К чему приведут подобные попытки в современных политэкономических реалиях, читайте в статье: Эрдоган добрался и до евреев с христианами на Принцевых островах

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