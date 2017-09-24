Донецк, 24 сентября, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали использование в Донбассе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые снаряжены осколочными боеприпасами. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Э.А. Басурин

«Активизировалось применение украинскими военнослужащими беспилотных летательных аппаратов, в том числе — кустарного производства», — сказал он.

При этом Басурин добавил, что беспилотники ВСУ могут быть оснащены как осколочными гранатами, так и кумулятивными зарядами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.