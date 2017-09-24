Сургут, Югра, 24 сентября, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В Сургутском районе Счетная палата ХМАО выявила миллионные траты на незавершенное строительство, оплату непредвиденных расходов подрядчикам без документов и невозврат неосвоенного миллиарда рублей в бюджет округа. Надзорное ведомство обнародовало результаты проверок расходования окружного и муниципальных бюджетов в 2016 году первом квартале 2017 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Canal3.md Деньги

В Сургутском районе выявлено безрезультатное использование бюджетных средств в размере 143,4 млн рублей, «обусловленное наличием в бюджетном учете муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Сургутского района» объемов незавершенного строительства в виде затрат по выполненным работам на объекте, которые приостановлены с 2013 года». Также выявлено завышение строительно-монтажных работ на 23,1 млн рублей.

Кроме того, миллиардная стройка (какая именно, в отчете не указано — прим. ИА REGNUM) велась без элементарного разрешения на строительство. Не взыскана неустойка за несвоевременное строительство на 16 млн рублей. На 99 млн рублей соорудили дорог, не проверив смету. Приняли к оплате при отсутствии документов, подтверждающих исполнение работ, непредвиденные расходы от подрядчика на 2,7 млн рублей. Не вернули в бюджет автономного округа неосвоенные 1,1 млрд рублей.

Кстати, в Сургутском районе проживает 125 тыс. человек. Принят районный бюджет на 2017 год 9,4 млрд рублей при запланированных расходах 9,7 млрд рублей. Безусловно, «подарки» в виде «прощения» оплаты неустоек и безрезультатное использование бюджетных средств в ситуации с дефицитным бюджетом недопустимы.

И по сравнению с Когалымом, где нецелевым образом было потрачено более 6 млн рублей, Сургутский район крайне небрежно отнесся к казенным деньгам.

Отметим, что в первом квартале 2017 года Счетная палата ХМАО выявила в ходе 7 проверок нарушения и недостатки при использовании бюджетных средств на общую сумму 3,3 млрд рублей.

По результатам проверок четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, судами общей юрисдикции автономного округа в отношении виновных должностных лиц назначены административные наказания в виде штрафа на общую сумму 45 тысяч рублей. В адрес окружных и муниципальных руководителей вынесено 11 представлений.