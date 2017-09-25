Киев, 25 сентября, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Петр Порошенко сидит (практически в прямом смысле) на огромных деньгах, которые использует для подкупа депутатов. Об этом рассказал Михаил Саакашвили на митинге в центре Киева. Почему на слова оппозиционного лица без гражданства не последовало ровным счетом никакой реакции, объясняет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

European People's Party Саакашвили и Тимошенко

Главная причина — Саакашвили отнюдь не открыл Америку. О складе с деньгами, находящемся в здании президентской администрации, стало известно еще год назад благодаря беглому украинскому олигарху Александру Онищенко. Против Саакашвили никто не возбудил уголовного дела за подобные откровения — их просто проигнорировали.

Неудивительно: майданной власти не имеет смысла притворяться, что они не воры, потому что всеобщее знание об их воровстве ничуть им не вредит. Они осознают, что никакая убежденность в их нечистоплотности не приведет к серьезным для них последствиям вроде досрочных выборов, очередного госпереворота или тем более уголовного дела. Почему?

Повторяя известный вопрос «А судьи кто?», оппозиция, главами которой сейчас считаются Саакашвили и Юлия Тимошенко, отнюдь не подает строгого морально-политического примера. Украинцы давно свыклись с мыслью, что всякий, причастный к власти, есть вор. Разница только в степени. И к этому воровству в большинстве своем граждане — которых власти и не спрашивают — равнодушны. А если менять власть — то на какую?

Читайте подробности в статье: Кэш Порошенко: напрасные откровения Саакашвили

Обратите также внимание на другие статьи Сергея Гуркина, посвященные социально-политическому кризису на Украине.