Багдад, 24 сентября, 2017, 18:30 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли очередной удар по позициям «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. Об этом сообщили агентству Anadolu в Генштабе ВС Турции.

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«Нанесен очередной авиаудар по объектам (…) в районе Гара на севере Ирака, — сообщили в военном ведомстве. — В результате уничтожены укрытия, огневые точки и склады с оружием».

Отмечается, что военные самолеты, выполнившие поставленную задачу, вернулись на аэродромы базирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рабочая партия Курдистана» считается в Турции террористической организацией и ее деятельность объявлена вне закона. С момента разрыва мирного соглашения в июле 2015 года между Анкарой и курдами начались кровопролитные столкновения.

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