Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Матч между командами «Ростов» и «Локомотив» в рамках 11-го тура РФПЛ был разыгран 24 сентября на стадионе «Олимп-2» и завершился со счетом 0:1 в пользу «железнодорожников».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 90+4-й минуте вышедший на замену Эдер открыл счет и вырвал победу для «Локомотива» — 0:1.

Статистика матча («Ростов»/"Локомотив»)

Удары 4/4

Удары в створ 2/4

Владение 46%/54%

Фолы 11/20

На данный момент «Локомотив» идет на 2-м месте с 23 очками. «Ростов» с 16 очками остался на 5-й строчке.

Составы на матч:

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Макеев, Байрамян, Гацкан, Калачев, Юсупов, Ионов, Могилевец, Бухаров.

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Михалик, Кверквеля, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Лысов, Фернандеш, Фарфан, Миранчук.

Главный арбитр матча: Роман Галимов.

Предупреждения: Юсупов — 35, Тарасов — 53, Миранчук — 72.

Голы: Эдер 90+4 — 0:1.