Бишкек, 25 сентября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. У президента Киргизии Алмазбека Атамбаева был ряд личных причин на то, чтобы в качестве своего преемника рекомендовать Сооронбая Жээнбекова. Ситуацию анализирует в интервью с редактором ИА REGNUM Григорием Михайловым киргизский политолог Денис Бердаков.

PavelD Карта — флаг Киргизии

Говоря о Жээнбекове, Атамбаев неоднократно подчеркивал, что он знает этого человека уже очень давно и считает его своим надежным, проверенным другом. Действительно, в политическом поле Киргизии дружба, длящаяся уже больше 20 лет, это рекорд. Но нельзя не принимать во внимание и клановую сторону дела:

«Суть политики в Киргизии — правильно взвесить вес тех или иных кланов и разделить все сферы так, чтобы не было сильных противоречий», — говорит Бердаков.

Если бы официальным рекомендуемым преемником действующего главы государства стал человек, представляющий север страны, то вновь повторился бы привычный уже сценарий, и против кандидата объединились бы кланы и политика юга, создалось бы чреватое дестабилизацией положение.

Звучат опасения, что в случае победы Жээнбекова Киргизия станет оплотом ваххабитов. Одна из особенностей юга, где живет 60% населения страны, — социальная и культурная исламизация, Жээнбеков не чужд ислама — и вместе с тем умеренно религиозен.

«Мнение о том, что при Жээнбекове в стране расцветет ваххабизм, — это страшилки», — уверен эксперт.

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