Гол Игбуна принес «Уфе» минимальную победу над «Арсеналом»
Уфа, 24 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Матч между командами «Уфа» и «Арсенал» в рамках 11-го тура РФПЛ был разыгран 24 сентября на стадионе «Нефтяник» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На 77-й минуте нигерийский форвард Сильвестр Игбун открыл с чет после ассиста Ивана Пауревича — 1:0.
Статистика матча («Уфа"/"Арсенал»)
Удары 7/12
Удары в створ 3/5
Владение 58%/42%
Фолы 16/13
На данный момент «Уфа» поднялась на 10-ю строчку, набрав 13 очков. «Арсенал» опустился на 11-е место с 11 очками.
Составы на матч:
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Йокич, Ванек, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Фатай, Игбун.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Ткачев, Чаушич, Боурчану, Александров, Шевченко, Джорджевич.
Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.
Предупреждения: Тумасян — 34, Шевченко — 44, Сысуев — 82.
Голы: Игбун 77 — 1:0.