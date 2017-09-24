Уфа, 24 сентября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Матч между командами «Уфа» и «Арсенал» в рамках 11-го тура РФПЛ был разыгран 24 сентября на стадионе «Нефтяник» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

(сс) AnnRos Футбол

На 77-й минуте нигерийский форвард Сильвестр Игбун открыл с чет после ассиста Ивана Пауревича — 1:0.

Статистика матча («Уфа"/"Арсенал»)

Удары 7/12

Удары в створ 3/5

Владение 58%/42%

Фолы 16/13

На данный момент «Уфа» поднялась на 10-ю строчку, набрав 13 очков. «Арсенал» опустился на 11-е место с 11 очками.

Составы на матч:

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Йокич, Ванек, Живоглядов, Пауревич, Стоцкий, Фатай, Игбун.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Ткачев, Чаушич, Боурчану, Александров, Шевченко, Джорджевич.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Тумасян — 34, Шевченко — 44, Сысуев — 82.

Голы: Игбун 77 — 1:0.