Рим, 24 сентября, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Футболисты «Милана» на выезде уступили «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 24 сентября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счетом 0:2.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Дуван Сапата и Рикардо Альварес.

После шести матчей в чемпионате Италии «Сампдория» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Клуб «Милан», набравший 12 баллов, находится на пятой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

«Сампдория» (Генуя) — «Милан» (Милан) — 2:0.

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