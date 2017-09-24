Москва, 24 сентября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Власти США готовы перейти к налаживанию отношений с Россией. Об этом сообщил новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью НТВ.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

«Я почувствовал готовность к тому, чтобы как можно быстрее миновать полосу отчуждения, когда наши отношения опустились до самого низкого уровня, — говорит дипломат. — И я думаю, что никто не заинтересован в том, чтобы они в дальнейшем ухудшались».

Ранее в Госдепе США заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном в области совпадения интересов. По словам официального представителя ведомства Хезер Науэрт, примером такого совпадения можно назвать Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, США и ЕС ввели ограничительные меры против РФ в 2014 г. на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Сначала под санкции Вашингтона и Брюсселя попали отдельные физические лица и компании РФ, в дальнейшем ограничительные меры расширились на целые секторы российской экономики.

Ответной мерой Москвы стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.