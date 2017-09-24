Екатеринбург, 24 сентября, 2017, 16:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» на своем поле переиграл «Тосно» в матче одиннадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 24 сентября на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:1.

(сс) AnnRos Футбол

У победителей голевыми действиями отметились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. В составе гостей мяч забил Никола Труйич.

После одиннадцати матчей в чемпионате России екатеринбургский «Урал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. Клуб «Тосно» из Ленинградской области, набравший 9 баллов, находится на 13-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 11-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Тосно» (Тосно) — 3:1.

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