Иркутск, 24 сентября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Автобус, следовавший из Братска в Иркутск, столкнулся с легковым автомобилем в Иркутской области. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по региону.

Tysto Авария

ДТП произошло в воскресенье, 24 сентября, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро получили различные травмы.

«Около 15:00 по местному времени на трассе в 15 км от райцентра Залари в автобус врезалась легковая автомашина «Ниссан Санни», — сообщил источник. — От удара он съехал в кювет и лег на бок. В автобусе находилось около 50 пассажиров».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.